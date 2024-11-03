Bakan Yumaklı çiftçileri sevindirecek haberleri peş peşe açıkladı: 400 milyon lira ile...

"TERÖRÜN ATEŞİNE ODUN ATMAK İSTEYENLER OLACAKTIR"
Yumaklı, terörün ateşine odun atmak isteyenlerin olacağına vurgu yaparak, "Ancak terörün bitirilmesi ve gündemimizden tamamıyla çıkması için yapılması gereken meşru ve doğru her şeyi yapmak, her zaman olduğu gibi temel önceliğimiz olacak. Bunun için hukuki, siyasi, askeri, ekonomik her adımın atılması hem elzem hem de milli yükümlülüktür." diye konuştu.
AK Parti'nin, Kürt'üyle Türk'üyle, kadını erkeği, genci yaşlısıyla vatandaşların tamamını kucaklama siyaseti güttüğünü, hizmetlerde bölge ve etnik kesim ayrımı yapmadıklarını bildiren Yumaklı, Türkiye'nin umutlarını ve hedeflerini büyütmeyi kendilerine ahdettiklerini söyledi. Bakan Yumaklı, artık devlet denilen mekanizmanın vatandaşın gidip derdine çare aradığı yer değil, vatandaşının ayağına kadar gidip ona hizmet eder hale geldiğini, bunu başaran liderin Recep Tayyip Erdoğan ve partinin AK Parti olduğunu kaydetti.
Yumaklı, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine işaret ederek, gıda alanında bağımsızlığa sahip olmayan ülkelerin yapmak istedikleri şeyleri günün birinde yapamayacak hale geleceğini anlattı.
Kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Son 22 yılda Zonguldak'a yapılan yatırımların ve desteklerin sadece kendi bakanlığımla ilgili söylüyorum, yaklaşık 15,3 milyar lira. Desteklerimiz 22 katına çıkmış bu süre içerisinde. Bu coğrafya orman bölgesi. Dolayısıyla halihazırda mevcut olan ORKÖY projeleriyle de o bölgedeki insanımızı kredi ve hibelerle çok daha iyi bir hale, iyi bir pozisyona getirmek için uğraşıyoruz." dedi.