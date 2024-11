Bakan Yumaklı çiftçileri sevindirecek haberleri peş peşe açıkladı: 400 milyon lira ile...

Bakan Yumaklı, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın" diyerek siyaset sahnesine atılan AK Parti'nin iktidar oluşunun 22. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, AK Parti'nin tabelasını "çocuğunu okulun bahçesine koyup kendisi giremeyen anneler"in koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla 22 yıldır kesintisiz devam eden iktidar gücünü, milletten ve dava arkadaşlarından aldığını belirten Yumaklı, "AK Parti, Türkiye'ye milletin ruhunu tekrar getirmiş, milli iradeyi her süreçte her şeyin üzerinde tutmuş bir partidir. Milleti hor görenlerin saltanatını bitirmiş, vesayetçi odakların da hükümranlığına son vermiştir. Ancak unutmayalım, en ufak bir tereddüt, tekrar bu vesayetçi odakların hortlamasına zemin hazırlar. O yüzden her daim çok sıkı şekilde durmaya devam edeceğiz. Çünkü hep şunu söylüyoruz, bu güzel vatan için canını, malını vermekten zerre kadar çekinmeyen bu necip milletin ülkemizin de elbette gerçek sahibi ve efendisi olduğunun altını çiziyoruz." diye konuştu.