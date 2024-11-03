Bakan Yumaklı çiftçileri sevindirecek haberleri peş peşe açıkladı: 400 milyon lira ile...

Sağlıktan ulaşıma, milli savunma sanayiinden sosyal hizmetlere ve dış politikaya kadar Türkiye'nin 22 yıllık süreçte kalibresinin büyüdüğünü belirten Yumaklı, artık sorunlar karşısında ezilmeyen, istikrar ve güvenini kaybetmeyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, emperyalist güçlerin oyununu bozan, uykularını kaçıran bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 bine yakın masum insanı şehit eden katiller şebekesinin bulunduğunu, bu yapılanlara karşı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin suçluların uykularını kaçırdığını ifade etti.

Bütün bunları yapabilmek için 40 yıldır ülkeye kaynak, can ve vakit kaybettiren terörün kökünün kazınması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Kendi göbeğinizi kendiniz kesmeniz lazım. İşte bunun için de Türkiye'nin şu anda savunma sanayi başta olmak üzere çok kritik sektörlerde nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Geçen günlerde TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sebepsiz değildir, bir mesajdır ama biz o mesaja onların hak ettiği şekilde cevap verdik. Ne dedi kardeşimiz, 'O hainlere inat biz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz inşallah." ifadesini kullandı.