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Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede, özellikle kırmızı et ürünlerinde ve zeytinyağlarında ciddi ihlallere rastlandığı görülüyor. İşte halk sağlığını hiçe sayan yeni ürünler...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:12
Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

Pide harcından sakatat (kalp) çıktı

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıkarken yapılan denetimlerde pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi.

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar

İşte o liste...

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