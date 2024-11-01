Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Bu markalardan uzak durun! Gıda boyası bile katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede, özellikle kırmızı et ürünlerinde ve zeytinyağlarında ciddi ihlallere rastlandığı görülüyor. İşte halk sağlığını hiçe sayan yeni ürünler...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:12