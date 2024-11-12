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Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan fırsatçı markaları ve uygunsuzluklarını tek tek ifşa ediyor. Bakanlık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniledi. Yeni listede Dana, Kuzu Karışık Kıyma ile birlikte aromalı şeker ürünleri, bal, zeytinyağı ve tost peynirine kadar birçok hile ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:07
Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden gıdalar listesini yeni haftada yayınladı. Etiketteki içerik listesiyle içeriği uyuşmayan onlarca ürün tespit edilirken, çok bilindik markaların dana/kuzu eti yerine at-eşek gibi tek tırnaklı hayvan etlerini tüketiciye sunduğu anlaşıldı.

Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

İşte gıda denetimleri sonucunda vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler satan o firmalar!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Tarih: 11.11.2024
Firma adı: MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ
Ürün adı: BAL
Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti

Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarih: 11.11.2024
Firma adı: BURAK GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-EMİNE KORKMAZ
Marka: İSKENDER BEY
Ürün adı: TOST PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarih: 11.11.2024
Firma adı: HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI
Ürün adı: RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarih: 11.11.2024
Firma adı: MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: NACİ OBA
Ürün adı: TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG
Uygunsuzluk: Koyun Sütü Tespit Edilmemesi

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