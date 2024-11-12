Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan fırsatçı markaları ve uygunsuzluklarını tek tek ifşa ediyor. Bakanlık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniledi. Yeni listede Dana, Kuzu Karışık Kıyma ile birlikte aromalı şeker ürünleri, bal, zeytinyağı ve tost peynirine kadar birçok hile ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:07