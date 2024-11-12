Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı: Dana, kuzu, kıyma diye bakın ne yedirmişler! Hepsi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden gıdalar listesini yeni haftada yayınladı. Etiketteki içerik listesiyle içeriği uyuşmayan onlarca ürün tespit edilirken, çok bilindik markaların dana/kuzu eti yerine at-eşek gibi tek tırnaklı hayvan etlerini tüketiciye sunduğu anlaşıldı.

