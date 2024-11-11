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Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…

Balıkesir'de 51 yaşındaki Serhat Akgül, benzinlikte otomobilini yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akgül, kurtarılamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:45
Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…

Balıkesir'in Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı. Akgül'ün yardımına çevredekiler koştu.

Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…

Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Serhat Akgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de acı olay! Otomobilini yıkarken bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada…
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