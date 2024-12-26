Balıkesir’deki kazada 28 kişi yaralanmıştı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Balıkesir'de Pamukçu mevkisinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı ve 28 kişi yaralandığı kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde midibüsün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen TIR'ın araca çarptığı yer alıyor. Okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video NE OLMUŞTU? Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü dün, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 28 kişi yaralanmıştı.