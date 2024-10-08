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Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or (Altın Top) adayı futbolcular kim?

Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım heyecanı başladı!1956 yılından bu yana France Football dergisi tarafından dağıtılan ödüllerin bu seneki adayları belli oldu. 11 yıldır ilk kez Crsitiano Ronaldo ve Messi gibi futbol tarihinin ikonikleşen devleri listede yer almazken A Milli Takımı'ndan önemli isimler listedeki yerleri aldı. Milyonlarca futbolsever ve taraftar 2024 Ballon d'Or ödül töreninin tarihini ve adaylarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak, 2024 Ballon d'Or (Altın Top) adayları kimler?

Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:07
Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or Altın Top adayı futbolcular kim?

Ballon d'Or ödül töreni heyecanı çok yakında başlıyor! Birbirinden iddialı futbolcularıyla ödül adayl listeleri süslenen ödül töreni için araştırmalar devam ediyor. Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Valarde, Erling Haaland, Toni Kroos gibi yıldızların yanı sıra İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'da aday gösterilen 30 oyuncu arasındaki yerini aldı. Gecede futbol devlerinin boy göstereceği ödül töreni futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. İşte, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or Altın Top adayı futbolcular kim?

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim 2024 Pazartesi günü düzenlenecek. Ödül gecesinde; En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak

Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or Altın Top adayı futbolcular kim?

2024 BALLON D'OR ÖDÜLÜ ADAYLARI BELLİ OLDU!

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or Altın Top adayı futbolcular kim?

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or Altın Top adayı futbolcular kim?

ÖDÜL REKORMETNİ: LİONEL MESSİ

Arjantinli yıldız forvet Lionel Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

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