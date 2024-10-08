Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? 2024 Ballon d’Or (Altın Top) adayı futbolcular kim?

Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım heyecanı başladı!1956 yılından bu yana France Football dergisi tarafından dağıtılan ödüllerin bu seneki adayları belli oldu. 11 yıldır ilk kez Crsitiano Ronaldo ve Messi gibi futbol tarihinin ikonikleşen devleri listede yer almazken A Milli Takımı'ndan önemli isimler listedeki yerleri aldı. Milyonlarca futbolsever ve taraftar 2024 Ballon d'Or ödül töreninin tarihini ve adaylarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak, 2024 Ballon d'Or (Altın Top) adayları kimler?