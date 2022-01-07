Bankacının başına öyle bir şey geldi ki! WhatsApp'tan yolladı: Maşallah abi güzel paketlemişsin!

Ankara'da banka şubesinde çalışan İsmet Buturak, yurt dışında yaşayan arkadaşının kendisine hediye ettiği altın kaplama cep telefonunu satıp, yeni bir telefon almak istedi. Cep telefonunu internette satışa çıkaran Buturak, İstanbul'dan kendisini Metin olarak tanıtan kişiyle 3 bin 900 dolar karşılığında anlaştı.

Buturak, sıkıntı yaşamamak adına İstanbul'da yaşayan bankacı arkadaşı Eren C.'ye telefonu kargoyla gönderdi. Alıcı, Buturak'tan arkadaşının ismi ve kargo firmasını öğrenip, firmaya giderek, kendisini Eren C. olarak tanıtıp, telefonu teslim aldı ve ortadan kayboldu.





Buturak, avukatı aracılığıyla Metin adlı kişi ile kargoyu kimliksiz ve imzasız teslim eden kargo görevlisi R.K. hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, R.K.'nin kim olduğu tespit edilemeyen Metin adlı kişiyle birlikte hareket edip, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Buturak'ın avukatı, savcılık kararına itiraz etti.





Buturak, telefonu yurt dışında yaşayan arkadaşının hediye ettiğini belirterek, "Telefonu satıp, başka bir telefon almak istedim. Satış güvenliği açısından sıkıntı yaşamamak için telefonu İstanbul'daki arkadaşıma gönderdim. Kargo firması telefonu teslim ettiğini; ama arkadaşım almadığını söyledi. Kargo firmasını aradığımda 'Kusura bakmayın, kimlik kontrolü yapmadan telefonunuz başka birisine teslim edilmiş' denildi. Sonrasında mağduriyetimin nasıl giderileceğini sordum. Dosyanın inceleme aşamasında, bir tazmin sürecinin olacağından bahsettiler. 4 aydır telefon zaten dolandırıcının birisine teslim edilmiş, herhangi bir tazmin süreci gerçekleşmemiş bir olay yüzünden mağduriyet yaşıyorum" dedi.



