Banker Bilo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

Banker Bilo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Banker Bilo bu akşam yeniden ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 1980 yapımı bu kült film, dönemin unutulmaz oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenirken, senaryosunu usta kalem Yavuz Turgul kaleme aldı. Peki, Banker Bilo'nun hikâyesi neyi konu alıyor, hangi oyuncular rol alıyor ve film hangi yılda çekildi?
Giriş Tarihi: 19.09.2025 17:06