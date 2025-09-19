Trend Galeri Trend Yaşam Banker Bilo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!

Banker Bilo bu akşam yeniden ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 1980 yapımı bu kült film, dönemin unutulmaz oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenirken, senaryosunu usta kalem Yavuz Turgul kaleme aldı. Peki, Banker Bilo'nun hikâyesi neyi konu alıyor, hangi oyuncular rol alıyor ve film hangi yılda çekildi?

Bu akşam televizyonlarda tekrar izleyiciyle buluşacak olan Banker Bilo, 1980 yapımı kült Türk filmi olarak hafızalarda yer edinmiş durumda. Film, Anadolu'dan İstanbul'a göç eden insanların karşılaştığı trajikomik olayları konu alıyor ve dönemin toplumsal yapısını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın senaryosunu ise Yavuz Turgul kaleme aldı. Peki, Banker Bilo'nun kadrosunda hangi ünlü isimler yer alıyor ve filmin hikâyesi neler sunuyor?

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NE?
Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir.

Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder.

Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İlyas Salman - Bilo
Meral Zeren - Zeyno
Ahu Tuğba - Necla
Şener Şen - Maho
Münir Özkul - Haso
Ali Şen - Tefeci Ali
Nizam Ergüden - İbo
Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı
Tevfik Şen - Polis