Banyodaki küfü anında temizliyor! Tek bir damlası söküp atıyor…

Nemli ortam ve havalandırma gibi çeşitli problemlerden dolayı meydana gelen küf, hem estetik açıdan kötü görüntüye neden olur hem de sağlığı olumsuz etkileyebilir. Özellikle de duş gibi nem oranının fazla olduğu ve havalandırmanın yetersiz kaldığı ortamlarda küf görüntüsü ile sık sık karşılaşabiliriz. Uzmanlar ise küf görüntüsünü temizlemenin ve küfü önlemenin oldukça pratik bir yöntemini paylaştılar.