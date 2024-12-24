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Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: "Bilinen ilk vaka"
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: "Bilinen ilk vaka"
Avustralya'da 64 yaşındaki bir kadına uygulanan ameliyat sırasında cerrahlar, hiç beklemedikleri bir keşif yaptı. Kadının beyninde yaklaşık 8 cm uzunluğunda canlı bir solucan bulundu. Bu olay, tıp dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:49