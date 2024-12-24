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Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: "Bilinen ilk vaka"

Avustralya'da 64 yaşındaki bir kadına uygulanan ameliyat sırasında cerrahlar, hiç beklemedikleri bir keşif yaptı. Kadının beyninde yaklaşık 8 cm uzunluğunda canlı bir solucan bulundu. Bu olay, tıp dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:49
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: Bilinen ilk vaka

Kadın, 2021 yılında mide ağrısı, ishal, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: Bilinen ilk vaka

Zamanla semptomlar unutkanlık ve depresyona dönüştü, bu da ikinci kez hastaneye yatmasına yol açtı. MR çekimi sırasında ise kadının beyninde olağan dışı bir durum tespit edildi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: Bilinen ilk vaka

Yapılan incelemeler sonucunda, beyninde bir parazit olduğu ve bu parazitin yaklaşık 8 cm uzunluğunda bir solucan olduğu belirlendi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: Bilinen ilk vaka

Solucanın türü, genellikle piton yılanlarında bulunan Ophidascaris robertsi olarak tanımlandı.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: Bilinen ilk vaka

PARAZİTLERİN NEDENİ O YİYECEK ÇIKTI

Bu tür parazitlerin, yumurtalarının yılanların dışkısı üzerinden yayılması ve potansiyel olarak insanların vücutlarına girmesi mümkün.

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