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Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden canlı solucan çıktı! Doktorlar bile şokta: "Bilinen ilk vaka"

Avustralya'da 64 yaşındaki bir kadına uygulanan ameliyat sırasında cerrahlar, hiç beklemedikleri bir keşif yaptı. Kadının beyninde yaklaşık 8 cm uzunluğunda canlı bir solucan bulundu. Bu olay, tıp dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.