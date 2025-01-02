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Batman'da sokak ortasında vahşet "Ne bakıyorsun" diyerek öldürdü!" Savunması ise pes dedirtti!

Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurarak öldüren Abdullah Yıldız, tutuklandı. Etike'yi, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü öğrenilen Yıldız, ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:08
Batman’da sokak ortasında vahşet Ne bakıyorsun diyerek öldürdü! Savunması ise pes dedirtti!

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan Abdullah Yıldız, 2 arkadaşı ve dayısı A.E., bulundukları otomobili durdurup, yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı.

Batman’da sokak ortasında vahşet Ne bakıyorsun diyerek öldürdü! Savunması ise pes dedirtti!

Bu sırada yoldan geçen İbrahim Halil Etike ile tartışan Yıldız, yanına giderek belindeki tabancayı çıkarıp, başına tek el ateş etti. Etike yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Batman’da sokak ortasında vahşet Ne bakıyorsun diyerek öldürdü! Savunması ise pes dedirtti!

A.E. ve diğer 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, çevredekiler Yıldız'ı hastaneye götürdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Batman’da sokak ortasında vahşet Ne bakıyorsun diyerek öldürdü! Savunması ise pes dedirtti!

Kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Etike'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batman’da sokak ortasında vahşet Ne bakıyorsun diyerek öldürdü! Savunması ise pes dedirtti!

Abdullah Yıldız tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle 4 saatlik çalışmayla yakalandı.

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