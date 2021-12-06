Trend Galeri Trend Yaşam ‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

Bayburt'ta 'Bayburtlu Pala' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'ın babasının vefatının ardından 18 senedir kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı. Aslanhan, bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira masraf ettiğini belirtti.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:32
‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

"Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

'Bayburtlu Pala' olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.

‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

"BIYIKLARIMIN MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRAYI BULUYOR"

Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. "Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diye konuşan Aslanhan,

‘Bayburtlu Pala’ 18 yıldır kesmiyor! Masrafı aylık bin 500 lira...

"Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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