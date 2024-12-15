Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı: Yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı hesaplama beş aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Yılda iki kez zam yapılan memur maaşına altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesi sonucunda 2025 yılının ilk altı ayı geçerli olacak zam yapılacak. Memur zammı ile birlikte bedelli askerlik başta olmak üzere bir çok kalemde değişikliğe gidilecek. Mevcutta 217.871,04 TL olarak uygulanan yeni ücret için sorgulamalar başladı. Yeni yılda ödemeler MSB duyurusunda yer alan rakamlara göre hesaplara aktarılacak. Peki 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman belli olacak?