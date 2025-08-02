Trend Galeri Trend Yaşam Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

2025 Formula 1 sezonunda yeni hafta heyecanı başlıyor. Sezonun 13. ayağı olan Belçika Grand Prix, bu hafta sonu Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. Peki, Belçika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:37
Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

2025 Formula 1 Belçika Grand Prix tarihi ve saati, yarışmayı takip etmek isteyenler tarafından ilgiyle araştırılıyor. F1 yarışlarının yeni ayağı olan Belçika Grand Prix bu hafta sonu düzenleniyor. Antrenman seansları ve sıralama turlarının ardından yarış günü beklenecek. Peki, Belçika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati
Formula 1 Belçika Grand Prix Bu Hafta!
Belçika Grand Prix'si, 7,004 kilometre uzunluğundaki ikonik Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşecek.
Son yarış olan Britanya Grand Prix'sinde, McLaren pilotu Lando Norris zafere ulaşmış ve şampiyona lideri olan takım arkadaşı Oscar Piastri ile arasındaki puan farkını 8'e düşürmüştü.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Piastri'nin ardından, üçüncülük ise Sauber pilotu Nico Hülkenberg'in olmuştu. Bu sonuçla Hülkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyum başarısını gösterdi.
Son dört sezonun şampiyonu Max Verstappen'in yarışı beşinci sırada tamamlamasıyla lider Piastri'yle arasındaki fark 69 puana çıkmıştı.
Bir kez daha iki sürücüsüyle de podyumda yer almayı başaran McLaren, takımlar klasmanında 460 puanla liderliğini sürdürürken Avusturya GP'sinde Mercedes'i geride bırakan Ferrari, puan farkını 12'ye çıkarmış durumda.
Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

Belçika GP Ne Zaman, Saat Kaçta?

25 Temmuz Cuma

1. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sprint sıralama turları seansı: 17:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

26 Temmuz Cumartesi

Sprint yarışı: 13:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

27 Temmuz Pazar

Yarış: 16:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

Belçika GP Hangi Kanalda Yayınlanacak?

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak.