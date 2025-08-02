Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati

Formula 1 Belçika Grand Prix Bu Hafta!

Belçika Grand Prix'si, 7,004 kilometre uzunluğundaki ikonik Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşecek.

Son yarış olan Britanya Grand Prix'sinde, McLaren pilotu Lando Norris zafere ulaşmış ve şampiyona lideri olan takım arkadaşı Oscar Piastri ile arasındaki puan farkını 8'e düşürmüştü.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Piastri'nin ardından, üçüncülük ise Sauber pilotu Nico Hülkenberg'in olmuştu. Bu sonuçla Hülkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyum başarısını gösterdi.