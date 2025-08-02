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Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati
Belçika GP hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Formula 1 Belçika Grand Prix takvimi ve saati
2025 Formula 1 sezonunda yeni hafta heyecanı başlıyor. Sezonun 13. ayağı olan Belçika Grand Prix, bu hafta sonu Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. Peki, Belçika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:37