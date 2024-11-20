Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı."



