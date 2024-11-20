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Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!
Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!
Filmleri aratmayan olay Isparta'da yaşandı. Kendilerini belediye personeli olarak tanıtan 4 şüpheli şehrin göbeğini kazıp define aradı. Kepçe ile gelip kaldırımı kazan 4 şüpheli, elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verince yakalandı. Kazı yapılan alandan ise bakın neler çıktı…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:25