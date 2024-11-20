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Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

Filmleri aratmayan olay Isparta'da yaşandı. Kendilerini belediye personeli olarak tanıtan 4 şüpheli şehrin göbeğini kazıp define aradı. Kepçe ile gelip kaldırımı kazan 4 şüpheli, elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verince yakalandı. Kazı yapılan alandan ise bakın neler çıktı…

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:25
Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün Isparta'da yaşandı. Kepçe ile gece 115. Cadde'ye giden Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

BOŞ KÜP PARÇALARI VE LAHİT ÇIKTI
Sabah saatlerinde bölgeye gelen Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Açılan çukur yine ekiplerce kapatıldı.

Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

"CADDE ÜZERİNDE GÖZCÜLERİ VARDI"
Olayı anlatan görgü tanığı Metin Yiğit, şunları söyledi: "Akşam saatlerinde pastanede çay içiyorduk, bir tane kepçe geldi. Şaşırdık, 'Bu saatte burada kepçenin ne işi var?' dedik. Devamlı bu camiye geliriz. Daha sonra gidip kazı yapanlara nereden geldiklerini sordum. Turuncu fosforlu yelek giymişlerdi.

Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

Bana, burada su kaçağı olduğunu ve ona bakmak için belediyeden geldiklerini söylediler. Ancak burada bir su kaçağı olsa, cami başkanı bilir diye cevap verdik. Isparta Belediyesi ekipleri gelse, bu kaldırımdaki taşlara zarar vermez.

Belediye personeli kılığına girdiler: Şehrin göbeğinde define ararken öyle şeyler buldular ki!

Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı."

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