Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Otomotiv dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor. Aklınıza gelebilecek tüm markalar yakın gelecekte elektrikli otomobil markası olma yolunda ilerliyor. Sokakta fosil yakıtlı otomobiller yerine elektrikli araçlar göreceğiz. Birçok ülke de içten yanmalı motorlara sahip araçları kademeli olarak yasaklamayı planlıyor. Peki elektrili araçlara tam anlamıyla geçiş ne zaman olacak? Benzinli ve dizel araçların üretimi ne zaman sona erecek? İşte otomotiv devlerinin yaptıkları açıklamalar ve duyurdukları tarihler...

ROLLS-ROYCE İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek. Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek.

SMART Mercedes-Benz ve Geely ortaklığıyla üretilen Smart, Avrupa ve ABD pazarında tamamen elektrik gücüne geçiş yapan otomobil şirketlerinden biri durumunda bulunuyor. Elektrikli otomobil süreci ile ilgili konuşan Smart'ın küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow, "Bazıları için sürpriz olabilir ancak Smart, pazara tamamen elektrikli bir geniş ve kompakt SUV ile girecek. Bu, Mercedes-Benz ve Geely arasındaki ortak girişimin 2022'de Çin'de inşa edilecek ilk aracı olacak" dedi.

JAGUAR Jaguar, 2025 yılına kadar yeni otomobil yelpazesiyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olarak devam edeceğini duyurdu.