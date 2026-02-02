BERAT KANDİLİ DUALARI VE SURELERİ || Diyanet ile Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Allah'ım! Beni katında, Ümmü'l-Kitâb'da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü'l-Kitâb'da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl'ünün lisânı üzere indirilen Kitâb'ında bir söz buyurdun ve Sen'in sözün haktır: