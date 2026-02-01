Trend Galeri Trend Yaşam BERAT KANDİLİ İBADETLERİ: Diyanet ile Berat Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Oruç,namaz,zikirler...

İslam âlemi için büyük anlam taşıyan yılın üçüncü kandili Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü idrak ediliyor. Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan bu mübarek zaman dilimi, dua, namaz ve tövbeyle değerlendirilmesi gereken özel bir gecedir. Bugünün manevi önemini en güzel şekilde yaşamak isteyen Müslümanlar, bu gecede yapılabilecek ibadetler ve okunacak duaları araştırıyor. İşte Diyanet'e göre Berat Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve dualar…

Giriş Tarihi: 01.02.2026 22:43
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, manevi iklimiyle idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirildiğine inanılan bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle değerlendirilmesi gereken özel zamanlardan biri olarak öne çıkıyor. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan bu gecede yapılabilecek ibadetler ve okunabilecek dualar, Berat Kandili'ni en güzel şekilde geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor.

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;

Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.

Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Namazın kılınışı şöyledir;

· 2 rekatta bir selam verilerek kılnmaktadır.

· Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekiyor.

· İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

· Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

· Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

· Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

· 14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).

· 14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

· 14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle

· 14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle

· 14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)

· 14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle

· 14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle

· 14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.

· 14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor. Buna göre, Berat Gecesi nu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

"Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?" sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıt ise şöyle:

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

