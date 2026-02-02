Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım Kandil namazı kılınışı

Bu nedenle geceyi namazla geçirmek; kalbi arındırmak, ruhu sakinleştirmek ve kul ile Rabbi arasında güçlü bir bağ kurmak açısından büyük bir manevi derinlik taşır. Berat Kandili'nde kılınan her namaz, kişinin tövbe ve istiğfarına eşlik eden bir teslimiyet göstergesidir.

Bu ibadet, kulun hem geçmiş hatalarına pişmanlığını hem de geleceğe dair temiz bir sayfa açma isteğini simgeler. Bu yüzden Berat Kandili namazının fazileti; affa yaklaşmak, kalbi huzura erdirmek ve manevi yükselişi güçlendirmekle özdeş kabul edilir.