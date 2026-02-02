Trend Galeri Trend Yaşam Berat Kandili namazı nasıl kılır, kaç rekattır,hangi dualar okunur? Berat Kandili namazı duaları ve kılınışı

Berat Kandili namazı nasıl kılır, kaç rekattır,hangi dualar okunur? Berat Kandili namazı duaları ve kılınışı

Berat Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte bu mübarek gecede kılınacak namazlara ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Diyanet kaynaklarına göre Berat Kandili namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ve bu ibadetin faziletine dair detaylar merak ediliyor.

Affın ve arınmanın sembolü olarak kabul edilen Berat Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, kandil namazının kılınış şeklini araştırıyor. Diyanet'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda Berat Kandili namazının rekat sayısı, niyeti ve uygulanışıyla ilgili ayrıntılar öne çıkıyor.

BERAT KANDİLİ NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Berat Kandili namazının fazileti, bu mübarek gecenin rahmet ve mağfiret ikliminden en güçlü şekilde faydalanmayı sağlayan ibadetlerden biri olmasıyla öne çıkar. Berat gecesi, kulların amel defterlerinin gözden geçirildiği, bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabulüne daha yakın olduğuna inanılan bir zaman dilimidir.

Bu nedenle geceyi namazla geçirmek; kalbi arındırmak, ruhu sakinleştirmek ve kul ile Rabbi arasında güçlü bir bağ kurmak açısından büyük bir manevi derinlik taşır. Berat Kandili'nde kılınan her namaz, kişinin tövbe ve istiğfarına eşlik eden bir teslimiyet göstergesidir.

Bu ibadet, kulun hem geçmiş hatalarına pişmanlığını hem de geleceğe dair temiz bir sayfa açma isteğini simgeler. Bu yüzden Berat Kandili namazının fazileti; affa yaklaşmak, kalbi huzura erdirmek ve manevi yükselişi güçlendirmekle özdeş kabul edilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Berat Kandili gecesi, güneş battıktan sonra başlayan mübarek zaman diliminde kılınır ve yatsı namazıyla birlikte gece boyunca eda edilebilir. Bu mübarek gecenin fazileti, kandil gecesi boyunca yapılan ibadetlerin kat kat sevapla karşılık bulacağına dair inançtan gelir.

Bu nedenle Berat Kandili namazı için belirlenmiş tek bir saat yoktur; geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler, yatsıdan sonra başlayan bu manevi vakitte diledikleri saatte namaz kılabilir. Gecenin ruhani atmosferinde dua, zikir, tevbe ve Kur'an tilavetiyle geçirilen her an, bu ibadetin değerini artırır ve kulun Rabbine yakınlaşmasına vesile olur.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mensub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.

Berat Kandili'nde eda edebileceğiniz Tesbih namazı dört rekat olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Kandil gecesi nafile namazlar kılınabilirken, 6 ve 12 rekattan oluşan nafile namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunur. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavat getirilir.