BEREKETLİ TOPRAKLAR 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ömer'i tanıyanlardan dinleyin Savcı Hanım!" Bereketli Topraklar fragmanı yayında!
Show TV'nin dizisi Bereketli Topraklar 3.bölüm izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşananların ardından bu hafta neler olacağı merak ediliyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı dizinin fragmanı sorgulanıyor. Peki, Bereketli Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 01:11