Trend Galeri Trend Yaşam BEREKETLİ TOPRAKLAR 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ömer'i tanıyanlardan dinleyin Savcı Hanım!" Bereketli Topraklar fragmanı yayında!

Show TV'nin dizisi Bereketli Topraklar 3.bölüm izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşananların ardından bu hafta neler olacağı merak ediliyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı dizinin fragmanı sorgulanıyor. Peki, Bereketli Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 01:11
Her Pazar Show TV'de yayınlanan Bereketli Topraklar dizisine ait fragmanları aşağıdaki bağlantıda takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bereketli-topraklar/3047

BEREKETLİ TOPRAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bereketli Topraklar yeni bölümde Ömer, ailesine açıklamak istediği sırrını saklamaya karar verir. Salih'in itirazlarına rağmen Fatma Karahanlı'yı ait olduğu yere göndermek ister. Ancak Fatma'nın eve dönüşü, iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirir.

Savcı Nevin, Sadık Turhan'ın ölümünü araştırırken Ömer ve Ferit'i şüpheli olarak gözaltına alır. Soruşturma ilerledikçe yeni detaylar ortaya çıkar ve gerilim artar.

Nevin adliyedeyken Cemal Karahanlı'nın ölüm haberi gelir. Zehra ve Bekir Karahanlı da gözaltına alınır. Böylece iki düşman ailenin güçlü isimleri ilk kez aynı odada karşı karşıya gelir.

Bu sırada Zehra, Adana'ya Murat adında tehlikeli bir adam getirir. Murat'ın hedefi bereketli topraklardır ve gözünü Ferit'e dikmiştir. Ferit ise bu iş birliğini kendini kanıtlamak için bir fırsata dönüştürmek ister.

Ömer ve Nevin bir kez daha karşı karşıya gelir. Ciğercide başlayan konuşmaları kısa sürede tartışmaya dönüşür. Nevin dışarı çıktığında tehlikeyle karşı karşıya kalır, Ömer ise onu kurtarır. Olaylar sonunda dosya Ömer'in eline geçer.

