BEREKETLİ TOPRAKLAR 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ömer'i tanıyanlardan dinleyin Savcı Hanım!" Bereketli Topraklar fragmanı yayında!

Nevin adliyedeyken Cemal Karahanlı'nın ölüm haberi gelir. Zehra ve Bekir Karahanlı da gözaltına alınır. Böylece iki düşman ailenin güçlü isimleri ilk kez aynı odada karşı karşıya gelir.

Bu sırada Zehra, Adana'ya Murat adında tehlikeli bir adam getirir. Murat'ın hedefi bereketli topraklardır ve gözünü Ferit'e dikmiştir. Ferit ise bu iş birliğini kendini kanıtlamak için bir fırsata dönüştürmek ister.