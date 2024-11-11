BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv takımı ile karşılaşacak. Daha önce Türkiye'de oynanama kararı çıkan karşılaşma hakkında yeni karar belli oldu. Son dönemdeki maçlarla ivme yakalayan siyah beyazlılar UEFA kararı ile yeni maçını farklı bir statta oynayacak. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak, ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:05