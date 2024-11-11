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BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv takımı ile karşılaşacak. Daha önce Türkiye'de oynanama kararı çıkan karşılaşma hakkında yeni karar belli oldu. Son dönemdeki maçlarla ivme yakalayan siyah beyazlılar UEFA kararı ile yeni maçını farklı bir statta oynayacak. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak, ne zaman ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 11.11.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:05
BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak merak konusuydu. Taraftarın beklediği o açıklama geldi. Son zorlu karşılaşmaları geçerek puan tablosunda yükselen Kara Kartal yeniden karşılaşmaya odaklandı. Peki; UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HAKKINDA KARAR!

UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmasında Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Daha sonra farklı bir ülkede oynanmasına karar verilen maç için karar çıktı.

BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Seyircisiz oynanacak karşılaşma Macaristan'ın Debrecen kentinde gerçekleşecek. Beşiktaş'ın Avrupa maçı Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacak.

BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

28 Kasım perşembe günü oynanacak Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 20.45'te başlayacak.

BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayımlanması bekleniyor.

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