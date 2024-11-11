BELLİ OLDU! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak merak konusuydu. Taraftarın beklediği o açıklama geldi. Son zorlu karşılaşmaları geçerek puan tablosunda yükselen Kara Kartal yeniden karşılaşmaya odaklandı. Peki; UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?