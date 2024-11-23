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Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: "Yağ yaktıran bu besini yedim..."

Bir kadının, 32 kilogram verdiği diyette yer alan 11 temel gıda maddesini paylaştığı bir hikaye, büyük ilgi gördü. Düzenli olarak tükettiği bu besinler sayesinde kolaylıkla yağ yaktığını anlatan beslenme koçunun sırrı milyonlar izlendi! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:20
Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: Yağ yaktıran bu besini yedim...

Diyet ve beslenme konusunda deneyimlerini paylaşan beslenme koçu Roxy, 32 kilogram verdiği sürecin arkasındaki gıda listesini açıkladı.

Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: Yağ yaktıran bu besini yedim...

Roxy, bu diyetin sonucunda büyük bir kilo kaybı yaşadığını ve sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyledi.

Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: Yağ yaktıran bu besini yedim...

Sosyal medya hesabında @rooxy.official adıyla paylaşımlar yapan Roxy, bu süreçte beslenmesinde sıkça tükettiği gıdaları takipçileriyle paylaştı.

Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: Yağ yaktıran bu besini yedim...

Roxy'nin diyetinde yer alan temel gıdalar arasında, "lor peyniri, ton balığı, bolca yumurta, proteinli ekmek, badem/yulaf sütü, yulaf ezmesi, chia tohumu, karides, avokado ve hindi göğsü" bulunuyor.

Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: Yağ yaktıran bu besini yedim...

Roxy, bu gıdaların her birini diyetinde sıkça tüketerek 32 kilogram zayıfladığını söyledi.

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