Trend Galeri Trend Yaşam Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: "Yağ yaktıran bu besini yedim..."

Beslenme koçu 32 kilo verme sırrını paylaştı! Milyonlar izledi: "Yağ yaktıran bu besini yedim..."

Bir kadının, 32 kilogram verdiği diyette yer alan 11 temel gıda maddesini paylaştığı bir hikaye, büyük ilgi gördü. Düzenli olarak tükettiği bu besinler sayesinde kolaylıkla yağ yaktığını anlatan beslenme koçunun sırrı milyonlar izlendi! İşte ayrıntılar...