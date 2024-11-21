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Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! "İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken..."
Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! "İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken..."
36 yaşındaki yazılım mühendisi Sarah Lessner, sağlık endişelerinin tetiklediği olağanüstü bir kilo verme yolculuğuyla 61 kilogram kaybetmeyi başardı. Beslenmesinde ufak değişiklikler yaparak büyük bir kilo kaybetmeyi başaran Sarah bakın hangi adımları uyguladı…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:45