Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! "İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken..."

DÖNÜM NOKTASI BU OLDU

Denver'lı yazılım mühendisi Sarah Lessner'ın sağlıklı yaşam hikayesi, 2021 yılında rutin bir diş kontrolünde aldığı uyarıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek tansiyon değerleri ve kan testlerindeki olumsuz sonuçlar, doktorundan net bir uyarı almasına neden oldu: Ya kilo verecek ya da gelecekte ilaç kullanmak zorunda kalacaktı.