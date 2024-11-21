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Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! "İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken..."

36 yaşındaki yazılım mühendisi Sarah Lessner, sağlık endişelerinin tetiklediği olağanüstü bir kilo verme yolculuğuyla 61 kilogram kaybetmeyi başardı. Beslenmesinde ufak değişiklikler yaparak büyük bir kilo kaybetmeyi başaran Sarah bakın hangi adımları uyguladı…

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:45
Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken...

Çocukluğundan beri kilo sorunlarıyla mücadele eden Lessner'ın hikayesi üniversite yıllarında dramatik bir değişim gösterdi. Üniversitenin son döneminde 122 kilodan 91 kiloya düşmeyi başaran Lessner, mezuniyet sonrası Chicago'ya taşınarak koşu sporuna başladı ve 2010 yılında bir maraton bile tamamladı.

Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken...

Ancak farklı bir şehre taşındıktan sonra eşinin ciddi hastalığı ve yaşadığı depresyon nedeniyle tekrar kilo almaya başlayan Lessner, 34 yaşında 159 kiloya ulaştı. 2020'de pandemi başladığında, durumun daha da kötüleşmesine izin vermemek için harekete geçme kararı aldı.

Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken...

Lessner, beslenme alışkanlıklarında küçük ama istikrarlı değişiklikler yaparak başladığı yolculuğunda, makro besinleri takip etmeye ve zamanla egzersizi rutinine eklemeye başladı. Bu kademeli yaklaşım, toplamda 61 kilogramlık etkileyici bir kilo kaybıyla sonuçlandı.

Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken...

Bu dönüşüm hikayesi, küçük adımlarla başlayan değişimlerin zaman içinde nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor.

Beslenmesinde bunu değiştirdi 61 kilo verdi! İstediğinizi yiyebilirsiniz tek yapmanız gereken...

DÖNÜM NOKTASI BU OLDU

Denver'lı yazılım mühendisi Sarah Lessner'ın sağlıklı yaşam hikayesi, 2021 yılında rutin bir diş kontrolünde aldığı uyarıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek tansiyon değerleri ve kan testlerindeki olumsuz sonuçlar, doktorundan net bir uyarı almasına neden oldu: Ya kilo verecek ya da gelecekte ilaç kullanmak zorunda kalacaktı.

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