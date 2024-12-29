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Beyoğlu'nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

İstanbul Beyoğlu'nda yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak isteyen Ramazan S., Tuğba Y.'nin sosyal medyadan husumetlisi Servet A. ile tanışmasını istedi. Ramazan S. Tuğba Y. ile parka tanışmaya gelen husumetlisi Servet A.'yı silahla kaçırmaya çalıştı. Buluşma yerinde Servet A.'nın arkadaşları tarafından kovalanan Ramazan S. ve suç ortağı Bilal D. taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:50
Beyoğlu’nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü saat 04.50 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Servet A. bir süre önce sosyal medyadan Tuğba Y. (20) ile tanıştı.

Beyoğlu’nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

Cep telefonuyla görüşen ikili buluşmak için sözleşti. Olay günü taksiyle buluşma noktasına gelen kadının bulunduğu taksiden eli silahlı 2 şüpheli indi. Parka doğru koşan şüpheliler, Servet A.'yı aramaya başladı.

Beyoğlu’nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

HUSUMETLİSİNİN ARKADAŞLARINA ATEŞ AÇTILAR

Durumdan şüphelenip önceden parka arkadaşlarını yerleştiren Servet A., şüphelileri görünce kaçmaya başladı. Şüpheliler Servet A.'yı kovalarken, arkadaşları da Ramazan S.'nin arkadaşlarını kovalamaya başladı.

Beyoğlu’nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

Bir süre sonra bir otele sığınan Servet A. izini kaybettirirken, şüpheliler ise Servet A.'nın arkadaşlarına silahla ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda filmlere konu olacak olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Servet A.'nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Ramazan S. (18) ve Bilal D. (20), kadının ise Tuğba Y. olduğunu tespit etti.

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