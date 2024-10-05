Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum
İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılan Semir Tarhan ve Ömer Konu, dehşet veren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 12:40