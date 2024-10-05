Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

VATANDAŞLAR KURTARDI

Genç kız bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerine umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydetti. Vatandaşların yardımıyla genç kız iki şüphelinin elinden kurtarıldı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada