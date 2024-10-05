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Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılan Semir Tarhan ve Ömer Konu, dehşet veren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 05.10.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 12:40
Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

Dehşete düşüren olay İstanbul Beyoğlu'nda 29 Eylül günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen genç kıza iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu.

Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

Arkadan genç kıza yaklaşan iki kişiden biri genç kıza sarılmaya başladı. Genç kızın direnmesine rağmen, genç kızı binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kızı sarılıp öpmeye çalışan şüpheli, kendisine direnen kızı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.

Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

VATANDAŞLAR KURTARDI

Genç kız bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerine umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydetti. Vatandaşların yardımıyla genç kız iki şüphelinin elinden kurtarıldı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada

Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olay polise bildirildi. Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen iki şüpheli Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda genç kızı taciz etmişlerdi...İfadeleri ortaya çıktı: Sarhoştum hatırlamıyorum

Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Serbest kalan iki şüphelinin olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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