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Beyoğlu'nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

İstanbul Beyoğlu'nda eve giden genç kıza yaklaşan iki kişi cinsel tacizde bulundu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntülerde, genç kızı duvara sıkıştırıp taciz etmeye çalışan şüphelilere, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kısa bir süre sonra çalışma yapan Güven timleri iki şüpheliyi yakaladı. Yakalanan Semir T. ve Ömer K."nın cinsel saldırı suçlarından kayıtları çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 04.10.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 13:03
Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

Dehşete düşüren olay 29 Eylül günü Beyoğlu'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sokak ortasında yaşanan bir cinsel taciz olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

Görüntülerde, yürüyen genç kızın yanına yaklaşan iki kişiden biri, cinsel tacizde bulunmaya başladı. Önce genç kıza sarılan şüpheli, ardından yere yatırarak saldırıda bulunmaya çalıştı.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

Genç kız bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerine umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki taciz dehşeti kamerada

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan bu dehşet olay üzerine, çevrede bulunan birkaç vatandaş olaya müdahale etti. Şüphelinin üzerine yürüyen vatandaşlar, genç kızı kurtardı. Olay üzerine polise haber verildi.

Beyoğlu’nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...

BACAKLARIMA DOKUNUP ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine gelen ekipler adrese yakın noktada tacize uğrayan I.T.'yi buldu. Genç kız polise iki kişi bacaklarıma dokunup beni zorla öpmeye kalktı dedi. Şikayetçi olduğunu söyledi.

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