Beyoğlu'nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar: İki kişi bacaklarıma dokunup zorla öpmeye çalıştı...
İstanbul Beyoğlu'nda eve giden genç kıza yaklaşan iki kişi cinsel tacizde bulundu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntülerde, genç kızı duvara sıkıştırıp taciz etmeye çalışan şüphelilere, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kısa bir süre sonra çalışma yapan Güven timleri iki şüpheliyi yakaladı. Yakalanan Semir T. ve Ömer K."nın cinsel saldırı suçlarından kayıtları çıktı.
Giriş Tarihi: 04.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 13:03