Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını çözdü! Her sabah kahvaltıda bunu tüketirseniz…
Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını çözdü! Her sabah kahvaltıda bunu tüketirseniz…
Hayatın en değerli hazinesi olan sağlıklı ve uzun yaşam, şimdi küçük bir kahvaltı kabında saklı. Bilim insanları, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrını çözdü: Her sabah bir kase tüketmeniz yeterli. Peki bu mucizevi besin nedir? İşte şaşırtan araştırma sonuçları…
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:46