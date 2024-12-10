Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını çözdü! Her sabah kahvaltıda bunu tüketirseniz…

Mavi Bölge olarak kabul edilen Loma Linda sakinlerine Kosta Rika, Yunanistan ve Japonya'daki yaşlılar da eşlik ediyor; bu bölgelerin her birinde yerlilerin 100 yaşına kadar yaşama olasılığı daha yüksek hatta bu kişilerin 100 yaşını aşma olasılığı 10 kat daha fazla.