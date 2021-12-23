Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Uzaylılar orada yaşıyor olabilir!

Uzaylılar ve UFO'larla ilgili haberler sık sık gündeme gelirken bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmada şoke eden sonuçlar elde edildi. 'Karbondioksit dolu kalın bir atmosfer ve kurşunu eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip en yakın komşumuz Venüs'te yaşam olabilir mi?' sorusuna yanıt geldi. Yaşamı hayal etmenin imkansız olduğu gezegen olan Venüs ile ilgili yapılan araştırmanın ardından "Şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen' yaşam formları olabilir." açıklaması yapıldı...

Uzayda bilim insanlarını şaşkına çeviren bir keşif yapıldı. Bunun nedeni ise, Cehennem gezegeni olarak da bilinen Venüs'ün atmosferinde nitrojen ve hidrojenden oluşan renksiz bir gaz olan amonyak tespit edilmesi...

YAŞANABİLİR HALE GETİRECEK KİMYASAL REAKSİYON Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmanın ardından bir nitrojen ve hidrojen bileşiği olan renksiz gazın, Dünya'dan 47.34 milyon kilometre uzaklıktaki gezegeni yabancı yaşam için daha yaşanabilir hale getirecek kimyasal reaksiyonların göstergesi olabileceği açıklandı.

Bilim insanları, amonyak gazının sülfürik asit damlacıklarının nötralize edilmesi için bulutların asitliğinin 11'den sıfıra düşmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, bu seviyenin pH ölçeğinde hala çok asidik olmasına rağmen, yaşamın potansiyel olarak hayatta kalabileceği bir ortam hazırlayacağı aktarıldı.

"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU" Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs'teki potansiyel amonyak kaynağının biyolojik kökenli olduğunu açıkladı. Söz konusu bulgu, yaşamın Venüs'te kendi ortamını oluşturduğunu gösteriyor.