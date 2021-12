Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Uzaylılar orada yaşıyor olabilir!

"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU"

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs'teki potansiyel amonyak kaynağının biyolojik kökenli olduğunu açıkladı. Söz konusu bulgu, yaşamın Venüs'te kendi ortamını oluşturduğunu gösteriyor.