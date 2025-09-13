BİM 16 Eylül Salı ve 19 Eylül Cuma 2025 Aktüel İndirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel kataloglarla alışveriş tutkunlarını bekliyor. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve elektronik ürünlerde birbirinden cazip indirimler sunulacak. Özellikle okul ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için haftanın öne çıkan fırsatları dikkat çekiyor. Peki hangi ürünler indirimli, fiyatlar ne kadar? İşte 16-19 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu: