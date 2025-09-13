Trend
Galeri
Trend Yaşam
BİM 16 Eylül Salı ve 19 Eylül Cuma 2025 Aktüel İndirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 16 Eylül Salı ve 19 Eylül Cuma 2025 Aktüel İndirimleri: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM, 16 Eylül Salı ve 19 Eylül Cuma günleri için hazırladığı aktüel kataloğuyla, tüketicilerine geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuyor. Gıda, elektronik, ev gereçleri ve kişisel bakım kategorilerinde öne çıkan fırsatlar, alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu yeni hafta!
Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:39