BİM aktüel bu cuma satışta!💥 14 Kasım BİM’de neler var, indirimli mi? Kirli sepeti, emici paspas, çelik tencere...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu haftanın en çok araştırılan konularından biri oldu. 14 Kasım Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında kirli sepeti, emici paspas, çelik tencere gibi pek çok indirimli ürün bulunuyor. Vatandaşlar, BİM marketlerde bu hafta hangi fırsatların geçerli olacağını merak ediyor.