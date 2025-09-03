Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 5-9 Eylül BİM aktüel kataloğu: Lastikli çarşaf, havlu, doğrayıcı, ütü, ayakkabılık, makarna, reçel, yağ....

BİM aktüel 5-9 Eylül yeni hafta kataloğu yayınlandı! Salı ve cuma günü birbirinden cazip indirimlerle dolu kampanya market raflarında yerini alıyor. Makarna çeşitlerinden reçellere, baldan mısır yağına, zeytinden yoğurta kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca lastikli çarşaf, havlu, kazanlı ütü, su ısıtıcısı, ekmek kızartma makinesi, doğrayıcı, baskül, yatak örtüsü, eşofman altı, ayakkabılıkda da kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 5-9 Eylül BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi.