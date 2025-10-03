Trend
BİM aktüel yeni hafta broşürü çıktı! BİM aktüel katalog 7-10 Ekim 2025 ile sepetler dolup taşıyor!
BİM'in 7 Ekim Salı ve 10 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Ev ihtiyaçlarından teknolojiye, mutfak eşyalarından gıda ürünlerine kadar pek çok indirimli ürün katalogda yer aldı. Özellikle olta takımları, balıkçılık malzemeleri, elektronik ürünler ve mutfak gereçleri dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar…
Giriş Tarihi: 03.10.2025 21:08