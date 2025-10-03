Trend Galeri Trend Yaşam BİM aktüel yeni hafta broşürü çıktı! BİM aktüel katalog 7-10 Ekim 2025 ile sürpriz fırsatlar

BİM'in 7 Ekim Salı ve 10 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Ev ihtiyaçlarından teknolojiye, mutfak eşyalarından gıda ürünlerine kadar pek çok indirimli ürün katalogda yer aldı. Özellikle olta takımları, balıkçılık malzemeleri, elektronik ürünler ve mutfak gereçleri dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar…

Giriş Tarihi: 03.10.2025 18:06
BİM, her hafta sunduğu aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine farklı ürünler sunuyor. 7 Ekim 2025 Salı ve 10 Ekim 2025 Cuma günleri için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik cihazlar, tekstil ve mutfak eşyaları da bulunuyor. İşte BİM'in yeni haftada sunduğu indirim ürünleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7-10 EKİM 2025

