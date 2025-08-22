Trend Galeri Trend Yaşam BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

BİM marketlerin 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün listesi duyuruldu. Kişisel bakım ve kozmetik alanındaki kampanyalar alışveriş yapacakların ilgisini çekerken, kataloğun öne çıkan ürünleri arasında mini buzdolabı, blender seti, kaynak makinesi, farklı boylarda valizler, bebekler için biberon ve emzik çeşitleri ile cam saklama kapları bulunuyor. Bu hafta pek çok ürün uygun fiyatlarla reyonlarda yerini aldı. Peki, 26-29 Ağustos BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:36
BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

Her hafta müşterilerine avantajlı kampanyalar sunan BİM, 26-29 Ağustos 2025 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel indirim listesini açıkladı. Bu dönem özellikle kişisel bakım ürünlerindeki cazip fırsatlar öne çıkarken, mutfak için tabak, tencere ve saklama kapları ile temel gıda çeşitleri de katalogda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

26 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

26 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

26 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM YENİ HAFTA FIRSATLARI 💥 BİM aktüel 26-29 Ağustos indirim broşürü: blender seti, kaynak makinesi, valizler, saklama kapları

29 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!