BİM'den kaçırılmayacak fırsatlar💥7 Kasım BİM aktüel ürünler neler? Düdüklü tencere, ankastre set, şarjlı süpürge... 7 Kasım BİM aktüel ürünler neler?

BİM'den kaçırılmayacak fırsatlar Kasım ayında da devam ediyor. Aktüel ürünleri alıcısıyla buluşturan zincir markette bu hafta wok tava, ankastre set, şarjlı süpürge, düdüklü tencere, tost makinesi, ütü ve daha birçok ürün satışa çıkacak. Peki, 7 Kasım BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 21:52
Kasım ayının ilk BİM aktüel ürünleri satışa çıktı. Salı ve Cuma günleri zincir markette birbirinden farklı ürünler raflara diziliyor. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, küçük ev aletlerinden oyuncak çeşitlerine birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, bu Cuma BİM'de başka neler var, indirimde mi? İşte, haftanın listesi...

