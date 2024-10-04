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BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin (BINBN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

Binbin halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. 91,85 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar eşit dağıtılacak. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BINBN BİST işlem tarihi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 04.10.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 14:56
BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin BINBN halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

Binbin 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 91,85 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket toplamda 17,000,000 lot dağıtacak. Peki; Binbin halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BINBN borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin BINBN halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

BİNBİN TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERİYOR!

Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında iki gün boyunca talep toplayacak.

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin BINBN halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

Binbin 91,85 TL fiyatıyla hakla arz ediliyor.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 15,18 olarak belirlendi.

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin BINBN halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)

700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin BINBN halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binbin halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

Buna göre, sonuçların 7 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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