BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin (BINBN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

Binbin 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 91,85 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket toplamda 17,000,000 lot dağıtacak. Peki; Binbin halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BINBN borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…