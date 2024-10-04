BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI SORGULAMA: Binbin (BINBN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, ne zaman açıklanacak?

Binbin halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. 91,85 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar eşit dağıtılacak. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BINBN BİST işlem tarihi hakkında merak edilenler…