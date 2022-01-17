Binlerce yıllık geleneği devam ettiriyorlar! ’Baka’ların ilginç yaşam öyküsü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

Kamerun'un doğusunda Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yaşayan ve etnik grup olarak "Baka" diye adlandırılan Pigmelerin diş bileme töreni böyle görüntülendi. Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor.

Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor.

Yaklaşık 15 gün süren diş bileme işleminin son gününde tören yapılıyor. Pigmeler törende, yabani bitkilerden yapılmış içecekler tüketiyor, şarkılar söylüyor ve dans ediyor.

DİŞLERİNİ BİLEYEREK KÖTÜLÜKLERDEN VE HASTALIKLARDAN KORUNACAKLARINA İNANIYORLAR

Kamerun-Kongo sınırında yaşayan Baka Pigmesi Elenga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneklere göre bütün Bakaların dişlerini bilemesi gerektiğini belirtti. Elenga, diş bilemenin hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğunu ifade etti. Dişlerini bilemiş birisine salgın hastalıkların zarar veremeyeceğini savunan Elenga, "Aynı zamanda, dişlerimizi keskinleştirmek et yememizi kolaylaştırıyor." dedi.