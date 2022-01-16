Bir annenin mutluluk gözyaşları! Tam 5 ay sonra kavuştular!

Uzaktan akraba olan Sevgi Özbay ile Hakan Özbay (33) 2020 yılında evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen kızlarına 'Besime Nur' adını verdi. Sevgi ve Hakan Özbay arasında daha önceden başlayan geçimsizlik kızları da doğunca devam etti.

Bunun üzerine Hakan Özbay, eşi Sevgi Özbay'ı Malatya'daki ailesinin yanına gönderdi. Ancak, anne sütü almasına rağmen Besime Nur'u kendisine vermedi. Çocuğu elinden alınan Sevgi Özbay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gözene köyündeki anne ve babasının yanına yerleşti.

Kızını, aylarca göremeyen Sevgi Özbay, Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu'ndan atanan Kamran Karasu, Sevgi Özbay'ın avukatı olarak girdiği Aile Mahkemesi'nde, Besime Nur'un halen süt emdiğini ve annesine ihtiyacı bulunduğu yönündeki delillerini mahkemeye sunarak, çocuğun anneye verilmesini istedi. Mahkeme, avukatın bu talebi doğrultusunda bebeğin, anneye verilmesinin kararlaştırdı.





Bunun üzerine baba Hakan Özbay ile diyaloga geçen avukat Karman Karasu, mahkeme kararı gereği bebeğin anneye verilmesini istedi.