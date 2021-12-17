’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Geçen yıl eylül ayında yaşanan vahşette, Frankie Smith 16 aylık kızı Star Hobson'ın ortağı ve sevgilisi Savannah Brookhill tarafından öldürülmesine izin vermişti. Brookhill, küçücük kızı dakikalarca tekmelemiş ve talihsiz çocuk midesine aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaşamını yitirmişti.

Bu süre zarfında anne Smith, kızını kurtarmak için hiçbir şey yapmadı. Star bilincini kaybettikten sonra ise ikili Google'dan 'şoktan bir bebek nasıl çıkarılır' diye arama yaptı. Bu süre zarfında ise ambulans çağırmadan önce Star'a kalp masajı yapmaya çalıştıkları için yetkililere geç haber verildi. Talihsiz bebek, hastaneye ulaştığında çoktan yaşamını yitirmişti.

Yapılan incelemede Star'ın boynundan ve boğazından tutularak hava kaldırılıp yatağa itildiği ortaya çıktı. Smith ise mahkedeme, sevgilisinin 'bebekle oynadığını sandığını' söyledi.

Brookhill, Star'ı öldürdüğü için 28 yıl, anne Smith ise bu olay sırasında hiçbir şey yapmadığı için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.