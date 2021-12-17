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'Bir canavara dönüşen genç meleğin' fotoğrafları...

İngiltere'de geçtiğimiz eylül ayında, 16 aylık kızının sevgilisi tarafından öldürülmesine izin veren Frankie Smith'in çocukluk ve genç kızlık fotoğrafları ortaya çıktı. Smith'in küçüklüğünde masum ve sevgi dolu olduğunu söyleyen üvey dedesi bir canavara dönüşen genç meleğin bu hale gelmesiyle ilgili sevgilisini suçladı. İşte bu cani annenin masum fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:55
’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Geçen yıl eylül ayında yaşanan vahşette, Frankie Smith 16 aylık kızı Star Hobson'ın ortağı ve sevgilisi Savannah Brookhill tarafından öldürülmesine izin vermişti. Brookhill, küçücük kızı dakikalarca tekmelemiş ve talihsiz çocuk midesine aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaşamını yitirmişti.

’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Bu süre zarfında anne Smith, kızını kurtarmak için hiçbir şey yapmadı. Star bilincini kaybettikten sonra ise ikili Google'dan 'şoktan bir bebek nasıl çıkarılır' diye arama yaptı. Bu süre zarfında ise ambulans çağırmadan önce Star'a kalp masajı yapmaya çalıştıkları için yetkililere geç haber verildi. Talihsiz bebek, hastaneye ulaştığında çoktan yaşamını yitirmişti.

’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Yapılan incelemede Star'ın boynundan ve boğazından tutularak hava kaldırılıp yatağa itildiği ortaya çıktı. Smith ise mahkedeme, sevgilisinin 'bebekle oynadığını sandığını' söyledi.

’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Brookhill, Star'ı öldürdüğü için 28 yıl, anne Smith ise bu olay sırasında hiçbir şey yapmadığı için 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

’Bir canavara dönüşen genç meleğin’ fotoğrafları...

Smith'in üvey dedesi David Fawcett ise, cani kadının çocuklu ve gençliğie ait fotoğraflarını göstererek, "Bu haline baktıkça Frankie'nin sevecen ve iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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