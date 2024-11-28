Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

Birçok kişi gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister ancak, kuru, ince ve dökülen saçlar bu görüntünün oluşmasına engel olabilir. Düzensiz beslenme, stres, vitamin eksiği ya da yanlış bakımlar gibi nedenlerden dolayı dökülmeler meydana gelebilir. Bu durum oldukça can sıkıcı ve öz güven düşürücü olsa da evinizde yapabileceğiniz doğal maske tarifleri sayesinde saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün.