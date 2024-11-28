Trend Galeri Trend Yaşam

Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

Birçok kişi gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister ancak, kuru, ince ve dökülen saçlar bu görüntünün oluşmasına engel olabilir. Düzensiz beslenme, stres, vitamin eksiği ya da yanlış bakımlar gibi nedenlerden dolayı dökülmeler meydana gelebilir. Bu durum oldukça can sıkıcı ve öz güven düşürücü olsa da evinizde yapabileceğiniz doğal maske tarifleri sayesinde saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:30
Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

Saçların zayıflaması ve dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Saçlar, genellikle sahip oldukları vitamini kaybettiğinde yıpranırlar ve yıpranan saçlarda kuru ve kırılgan bir görünüm meydana gelir. İşte bu durumun önüne geçmek; sağlıklı ve gür saçlar elde etmenize yardımcı olacak doğal maske tariflerini sizler için derledik.

Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

Not: Hassas ve alerjik cilt tipine sahip kişilerin kullanım öncesi bir uzmana başvurmaları önerilir.

Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

YENİ SAÇ OLUŞUMUNU DESTEKLİYOR

Bu maske tarifini düzenli aralıklarla uyguladığınızda saçların daha hızlı uzamasını sağlar ve yeni saç oluşumunu destekler.

Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

Malzemeler:

  • Bir adet muz
  • Bir adet avokado
Bir damlası saç dökülmesini anında durduruyor! Saçı besleyip rapunzel gibi uzatıyor…

İlk olarak bir adet avokado ve bir adet muzu ezin ve homojen kıvam haline gelene kadar iki malzemeyi karıştırın.

SON DAKİKA SON DAKİKA