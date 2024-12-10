BİR GECE MASALI 15. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

BİR GECE MASALI 15. BÖLÜM ÖZET

Canfeza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur. Ferman'ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza'nın sanılır. Canfeza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.