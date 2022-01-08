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Bir ilk yaşandı! Güneş'ten 10 kat daha büyük!

Bilim insanlarının en çok ilgilendiği gök cisimlerinin başında yıldızlar yer alıyor. Uzmanlar yıldızların reaksiyonlarını, patlamalarını gözlemleyerek bazı soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bilim dünyasında bir ilke imza atıldı. Araştırmacılar ilk defa Güneş'ten 10 kat daha büyük kırmızı üstdev bir yıldızın, patlayarak supernovaya dönüşmesini gözlemledi.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.01.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 09:15
Bir ilk yaşandı! Güneş’ten 10 kat daha büyük!

Astrophysical Journal'da yayımlanan makaleye göre, Northwestern Üniversitesi ile California Üniversitesinden araştırmacılar, Dünya'dan 120 milyon ışık yılı uzaklıktaki kırmızı üstdev yıldızın son 130 gününü gözlemleme imkanı buldu.

Bir ilk yaşandı! Güneş’ten 10 kat daha büyük!

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsünce 2020'de gökyüzünde çok ışık yayan bir kırmızı üstdev yıldız tespit edildi. Astronomlar, 16 Eylül'de süpernova SN2020tlf'nin ışığının Dünya'ya ulaşmasıyla alarma geçti, birçok teleskop kullanarak birçok dalga boyutunda yıldızın son 130 gününü gözlemleyebildi.

Bir ilk yaşandı! Güneş’ten 10 kat daha büyük!

Hawaii Maunakea'daki WM Keck Gözlemevi'nin Düşük Çözünürlük İmgeleme Görüngeölçer'ini kullanan astronomlar, patlama sırasında yıldızı çevreleyen yoğun yıldız çevresi materyalin doğrudan kanıtını buldu.

Bir ilk yaşandı! Güneş’ten 10 kat daha büyük!

Bilim insanları, dev kütleli yıldızların evrimlerinin son yıllarında oldukça serbest hareket ettiklerini ancak yeni gözlemlerinin, bazı yıldızların son zamanlarında iç yapılarında ciddi değişimler geçirdiğini gösterdiğini aktardı.

Bir ilk yaşandı! Güneş’ten 10 kat daha büyük!

Araştırmanın başyazarı Wynnn Jacobson-Galan, gözlemlerinin dev kütleli yıldızların ölmeden önceki son anlarına dair anlayışlarında önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bir kırmızı üstdev yıldızda, süpernova öncesi aktivite doğrudan gözlemlenmemişti. İlk defa bir üstdev yıldızın patlamasını izledik." ifadesini kullandı.

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