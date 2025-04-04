Trend Galeri Trend Yaşam Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

TRT 1 ekranlarında her hafta cuma günü yayımlanan Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Dizinin takipçileri ekran başında. Alina Boz, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu. İşte, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 19:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 19:37
Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dönem dizisinde tansiyon yeniden yükseliyor. Diziyi izleyenler bölümle ilgili araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle:

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

BİR ZAMANLAR İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Mithat ve Kenan Türkiye'nin F-16 projesini sabote etmek için kolları sıvamış, F-16 projesinde çalışan mühendislerden biriyle anlaşmışlardır. Ali ve Seher ise kendilerini büyük bir pazarlığın ortasında bulurlar. Ne olduğunu anlamaya çalışan ikilinin süresi azalmaktadır: çünkü Kenan peşlerindedir.

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

Bir yanda iki âşık olarak mutlu bir hayat sürebilecek Ali ve Seher, idealleri ve aşkları arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Kızlarından haber alamayan Çetin ve Jale soluğu Ali'lerin evinde soluklarını almışlardır. Kenan, Mithat'ın önderliğinde Ali ve Seher'i kıskıvrak yakalamak için harekete geçse de işin içine polisin girmesiyle çember iyice daralır.

Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm izle! TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle full HD

Çetin, Kenan'la restleşmiş, herkesten önce Ali ve Seher'i bulmaya çalışmaktadır. Bekir'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ali'nin mi yanındadır yoksa Celal'in mi? Olanlardan habersiz, herkesten gizlenen Ali ve Seher bitap düşerken bir sarmalın içine girerler. Ya içindesindir bu çemberin ya dışında… Artık herkes için karar verme vaktidir…