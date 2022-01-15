Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

Apple eskiden bir cihaz veya işletim sistemi tanıttığı zaman genel olarak öne çıkan yeniliklerden bahseder, ancak bazı detayları açıklamazdı. Fakat Apple bu konuda huyunu değiştirdi. Teknoloji devi ürünleriyle ilgili az bilinen özellikleri ve ipuçlarını tüketicilerle paylaşıyor. Apple son olarak pek çok iPhone kullanıcısının varlığından bile haberi olmadığı 10 özelliği açıkladı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

HESAP MAKİNESİNDEN RAKAM SİLME



Hesap makinesinde herhangi bir rakamı silmek için parmağınızı ekranın üst kısmından sağa veya sola kaydırabilirsiniz.

MESAJ SABİTLEME Arkadaşlarınızın iMessage uygulamasından gönderdiği mesaja basılı tutup iğnele seçeneğine dokunursanız ilgili mesajı sabitleyebilirsiniz.

WİDGET'LARI KLASÖRLEME



Ana ekran widgetlarını bir arada tutmak için boş bir alana dokunup basılı tutun ve ardından herhangi bir widget'ı aynı boyuttaki başka bir widget'ın üzerine sürükleyin.