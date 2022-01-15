Trend Galeri Trend Yaşam Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

iPhone kullanıcılarının çoğu telefonlarını standart şekilde kullanıyor. Fakat iPhone'da işe yarar birçok özellik var ve söz konusu bu özelliklerden bazıları ise derinlere gizlenmiş durumda. Çoğu iPhone sahibinin de bu durumdan haberi yok! Apple kısa süre önce iPhone'da kullanım deneyimini kolaylaştıracak pek bilinmeyen bazı özellikleri açıkladı. İşte fotoğraflardan hesap makinesine, mesajlardan kilit ekranına kadar birçok farklı noktada işe yarar o özellikler...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 13:19
Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

Apple eskiden bir cihaz veya işletim sistemi tanıttığı zaman genel olarak öne çıkan yeniliklerden bahseder, ancak bazı detayları açıklamazdı. Fakat Apple bu konuda huyunu değiştirdi. Teknoloji devi ürünleriyle ilgili az bilinen özellikleri ve ipuçlarını tüketicilerle paylaşıyor. Apple son olarak pek çok iPhone kullanıcısının varlığından bile haberi olmadığı 10 özelliği açıkladı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

HESAP MAKİNESİNDEN RAKAM SİLME

Hesap makinesinde herhangi bir rakamı silmek için parmağınızı ekranın üst kısmından sağa veya sola kaydırabilirsiniz.

Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

MESAJ SABİTLEME

Arkadaşlarınızın iMessage uygulamasından gönderdiği mesaja basılı tutup iğnele seçeneğine dokunursanız ilgili mesajı sabitleyebilirsiniz.

Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

WİDGET'LARI KLASÖRLEME

Ana ekran widgetlarını bir arada tutmak için boş bir alana dokunup basılı tutun ve ardından herhangi bir widget'ı aynı boyuttaki başka bir widget'ın üzerine sürükleyin.

Birçok iPhone kullanıcısının haberi yok! Apple resmen açıkladı, öğrenince hemen deneyeceksiniz!

BİRDEN FAZLA FOTOĞRAFI TEK SEFERDE SEÇME

Herhangi bir uygulamadan başka bir uygulamaya birden fazla fotoğraf aktarmak istediğinizde, fotoğrafa 3 saniye basılı tutup ve titreşimi algıladığınızda parmağınızı ekranın başka bir kısmına sürükleyerek, başka bir parmağınızla da diğer fotoğrafları seçebilirsiniz. Fotoğrafların seçili olduğu parmağınızı uygulamalar arasında kaydırarak da bunları başka bir uygulamaya taşıyabilir veya iPhone'un fotoğraflar uygulamasına ekleyebilirsiniz.

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