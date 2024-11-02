Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Makarna, birçok kişi için vazgeçilmez bir konfor yemeği olarak bilinir. Kolay hazırlanabilen, doyurucu ve besleyici bir seçenek olan makarna, özellikle doğru malzemelerle zenginleştirildiğinde sağlıklı bir öğün haline gelebilir. Ancak, kişisel antrenör Tom Hull, birçok kişinin yaptığı yaygın bir pişirme hatasının kilo vermek isteyenler için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. İşte detaylar…