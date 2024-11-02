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Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Makarna, birçok kişi için vazgeçilmez bir konfor yemeği olarak bilinir. Kolay hazırlanabilen, doyurucu ve besleyici bir seçenek olan makarna, özellikle doğru malzemelerle zenginleştirildiğinde sağlıklı bir öğün haline gelebilir. Ancak, kişisel antrenör Tom Hull, birçok kişinin yaptığı yaygın bir pişirme hatasının kilo vermek isteyenler için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:42
Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Birçok insanın farkında olmadan yanlış miktarda makarna pişirdiğini söyleyen Hull, bu basit hatanın gereğinden fazla kalori alımına yol açtığını ifade etti.

Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Hull'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı bir videoda, makarna paketlerindeki porsiyon bilgileri konusunda insanların kafa karışıklığı yaşadığını dile getirdi.

Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Videoda Hull, birçok kişinin makarna paketlerinde yazan porsiyon miktarını yanlış anladığını vurguluyor.

Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Paketin üzerinde "75 gram kuru makarna, pişirildiğinde yaklaşık 180 gram olur" yazdığını belirten Hull, genellikle bu kısmı gözden kaçırıp doğrudan 180 gramlık pişmiş makarnanın kalorisini esas aldıklarını ifade etti.

Birçok kişi böyle pişiriyor! Makarnayı böyle haşlamak daha çok kilo almanıza neden oluyor...

Hull, insanların 286 kaloriyi içeren bu değerin, 180 gram kuru makarna için geçerli olduğunu düşündüğünü ancak aslında 286 kalorinin sadece 75 gram kuru makarnaya tekabül ettiğini söyledi.

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