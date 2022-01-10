Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı.
Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı. İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı.
Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti.
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Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü.