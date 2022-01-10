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Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Muğla'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Bodrum'da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı. Sokak hayvanları boğularak can verdi. Sel faciasından geriye bu fotoğraflar kaldı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 21:15
Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Bodrum'da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı.

Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı. İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı.

Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti.

Bodrum’da sel faciası! Sokak hayvanları boğuldu, evleri su bastı!

Bodrum'da sel faciası...Evleri su bastı, sokak hayvanları boğularak telef oldu | Video

Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü.

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