Trend Galeri Trend Yaşam Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:30
Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir?

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: 4

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı