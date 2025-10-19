Trend
Galeri
Trend Yaşam
Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:30