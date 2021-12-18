Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

Ekipler mağaranın içerisinde kaya üzerinde insan figürlerini andıran resimlere rastladı. 4'ü kadın, 2'si erkek olduğu değerlendirilen resimler büyük heyecan yarattı. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nden daha önce M.Ö. 5 binli yıllara dayandığı ortaya çıktı.

'YENİDEN KEŞFETMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'



İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Karpuzlu ilçesindeki Alinda'yı M.Ö. 1400'lü yıllara kadar takvimliyorduk. Ancak bölgede yaşam tarihini şimdi M.Ö. 5 binli yıllara yani günümüzden, 7 bin yıl önceye kadar takvimlemeyi başardık. Mağara resimleri bulduk. Resimler görülebilir düzeyde korunmayı başarmış. Bu anlamda doğa turizmine de elverişli olması hem de bölge tarihini yeniden keşfetmek bizim için çok kıymetli" dedi.



