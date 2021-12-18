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Bölgede her şey sil baştan olabilir! 'Görünce çok heyecanlandık'

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nin 2 kilometre kuzeybatısında, içinde insan figürlerini andıran kaya resimlerinin olduğu bir mağara bulundu. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin M.Ö. 5 binli yıllara ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 13:01
Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

Alinda Antik Kenti'nde Doç. Dr. Murat Çekilmez'in başkanlığında yüzey araştırması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Alinda Antik Kenti'nin 2 kilometre kuzeybatısında bir mağara bulundu.

Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

Ekipler mağaranın içerisinde kaya üzerinde insan figürlerini andıran resimlere rastladı. 4'ü kadın, 2'si erkek olduğu değerlendirilen resimler büyük heyecan yarattı. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nden daha önce M.Ö. 5 binli yıllara dayandığı ortaya çıktı.

Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

Bitişik Tepe olarak bilinen bölgede keşfedilen mağara ve kaya resimlerini Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ve beraberindeki heyet inceledi.

Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

'YENİDEN KEŞFETMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Karpuzlu ilçesindeki Alinda'yı M.Ö. 1400'lü yıllara kadar takvimliyorduk. Ancak bölgede yaşam tarihini şimdi M.Ö. 5 binli yıllara yani günümüzden, 7 bin yıl önceye kadar takvimlemeyi başardık. Mağara resimleri bulduk. Resimler görülebilir düzeyde korunmayı başarmış. Bu anlamda doğa turizmine de elverişli olması hem de bölge tarihini yeniden keşfetmek bizim için çok kıymetli" dedi.

Bölgede her şey sil baştan olabilir! ’Görünce çok heyecanlandık’

Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız'da, "Alanda yapılan incelemelerde kök boyasıyla yapılmış insan figürleri bulundu. Bu alanı Koruma Kurulu'yla SİT alanı haline getirdik. Üniversiteyle birlikte çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

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