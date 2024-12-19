Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden gıdalar listesini yeni haftada yayınladı. Etiketteki içerik listesiyle içeriği uyuşmayan onlarca ürün tespit edildi. Bilindik markaların bazı ürünlerin de domuz eti kullandıkları bile ortaya çıktı.