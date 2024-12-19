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Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!
Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Fırsatçı markalar tek tek ifşa edildi. Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:58