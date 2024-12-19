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Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Fırsatçı markalar tek tek ifşa edildi. Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:58
Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden gıdalar listesini yeni haftada yayınladı. Etiketteki içerik listesiyle içeriği uyuşmayan onlarca ürün tespit edildi. Bilindik markaların bazı ürünlerin de domuz eti kullandıkları bile ortaya çıktı.

Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

İşte gıda denetimleri sonucunda vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler satan o firmalar!

Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Firma adı: YAYLA BALPINARI GIDA TARIM AMBALAJ PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Marka: GÜRLEVİK ERZİNCAN
Ürün adı: SÜZME ÇİÇEK BALI-370 GR
Uygunsuzluk:Taklit veya Tağşiş Tespiti

Firma adı: GÜNGÖR ZEYTİN GIDA VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: ESGÖR ELİT
Ürün adı: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
Uygunsuzluk: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Firma adı: CD ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BACIM
Ürün adı: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!

Firma adı: CEYSAN PAKETLEME VE AMBALAJ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Marka: BAL CENNETİ
Ürün adı: ERZİNCAN SÜZME ÇİÇEK BALI
Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti

Firma adı: MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-MEHMET NURİ KOÇ
Marka:
Ürün adı: KIYMALI PİDE
Uygunsuzluk: Sakatat (Taşlık) Tespiti

Firma adı: GASEM KAĞITÇILIK MATBAA PROMOSYON REKLAM TEKSTİL İNŞAAT VE GIDA LTD. ŞTİ.
Marka: MUDANYA KÖY-KOOP
Ürün adı: NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI SOĞUK SIKIM
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar... Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı!
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